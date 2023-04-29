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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

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Российский турист пропал в Непале (на него напал носорог)

Фото: Unsplash

К поискам мужчины подключились российские дипломаты.

В Непале 42-летний российский турист пропал после нападения носорога. По предварительным данным, мужчина вместе с друзьями отдыхал в городе Покхара, а затем в составе группы из нескольких человек решил отправиться в поход в национальный парк.

Перед пропажей он успел прислать своим друзьям видео, на кадрах которого на него мчится носорог, а он сам пытается спрятаться от разъяренного зверя.

После этого турист перестал выходить на связь — где он находится сейчас, неизвестно. К его поискам уже подключились российские дипломаты.

Ранее сообщалось, что в штате Ассам (Индия) носорог выбежал на дорогу из местного нацпарка и врезался в грузовик. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения.

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