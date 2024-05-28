Российский турист умер после ссоры на частной вилле в Таиланде

Инцидент произошел поздно ночью.

В глубокой ночи на частной вилле в районе Джомтьен в Паттайе произошел трагический инцидент с участием российского туриста и британца. Мужчины с женами отдыхали, выпивая алкоголь. Конфликт, как сообщают тайские СМИ, возник из-за того, что россиянин начал приставать к супруге британца. Британец, в ярости, нанес всего один удар, который оказался смертельным для россиянина.

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СМИ сообщают, что Игорь Ясильев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проявлял агрессию к жене британца Рикки Аарона Уильямса. Британец нанес один удар – россиянин упал и ударился об пол, потерял сознание и позже умер в больнице.