Российский турист утонул на Пхукете

Это пятый случай гибели людей у тайского побережья за последнюю неделю.

Российский турист утонул на пляже Сурин на тайском острове Пхукет. Россиянин, которому был 41 год, отправился купаться несмотря на предупреждение о плохой погоде – на пляже были установлены красные флаги, запрещающие купаться. Из моря его вытащили живым и быстро доставили в местную больницу, но спасти ему жизнь не удалось, сообщает «Интерфакс».

Это пятый случай гибели людей в море на Пхукете за неделю. Четверо из пяти были иностранными туристами. 2 августа на популярном пляже Карон утонули два индуса, 1 августа на том же пляже Сурин утонул таец, 30 июля на берег выбросило тело гражданина Сенегала, утонувшего на пляже Фридом.

В последнюю неделю на Пхукете стоит дождливая погода с сильными ветрами и ливнями. Высота волн в море достигает 2-3 метров. Туристов призывают воздерживаться от купания, а владельцев небольших судов – выходить в море. На популярных пляжах западного побережья Пхукета были вывешены красные флаги, предупреждающие об опасности купания.

Власти острова обязали полицию помогать спасателям вытаскивать туристов из воды в случаях, когда они игнорируют красные флаги и заходят в воду.

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