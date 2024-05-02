Российский турист в Таиланде угнал свой мотоцикл у полицейских

Что ему теперь грозит?

Издание The Phuket Express сообщило о том, что на Пхукете был задержан иностранец, который сумел обойти систему блокировки на своем мотобайке (ее установили полицейские). По данным следователей, светловолосый мужчина был задержан с использованием камер видеонаблюдения. Оказалось, что это был 37-летний россиянин по имени Герман С.



В один из дней, 26 апреля, этот гражданин оставил свой красный мотобайк «Хонда» на улице Пхукета.



После того, как дорожный инспектор посчитал, что мужчина нарушил правила парковки, полицейский заблокировал мотобайк цепью. Герман решил купить болторез в магазине и освободить свое транспортное средство. Он приобрел одно из самых мощных устройств за 500 батов (1,3 тыс. рублей).

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Полиция же, в свою очередь, выдала ордер с обвинением в повреждении государственного имущества. Мужчину задержали. Начальник полиции острова уже заявил, что россиянину, скорее всего, аннулируют визу и его депортируют из Таиланда. Кроме того, за подобные действия в стране предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч батов и тюремного заключения.