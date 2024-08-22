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№ 3 (12)

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Russian Traveler №3(12) 2024
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Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

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Российским туристам отменяют визы в Шри-Ланку

Фото: Petr Sevcovic / Unsplash

С 1 октября туристы из России смогут свободно посещать островное государство. Безвизовый режим для жителей нашей страны продлится полгода.

Россия вошла в список из 35 государств, гражданам которых будет временно открыт безвизовый въезд в Шри-Ланку. Список стран был опубликован главой МИДа Шри-Ланки Али Сабри в социальных сетях. В него также вошли Республики Беларусь и Казахстан. 

Сообщается, что безвизовый режим будет действовать полгода, до марта 2025 года включительно. До 1 октября россияне могут получить бесплатную визу сроком на 30 дней в порту прибытия на Шри-Ланку.

По данным управления туризма южно-азиатской республики, россияне занимают второе место по числу прибытий на Шри-Ланку после граждан Индии.

За первые пять месяцев 2024 года в государстве было зарегистрировано 118,7 тысяч прибытий из России, а в прошлом году Шри-Ланку посетило рекордное количество граждан нашей страны – почти 200 тысяч человек. 

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