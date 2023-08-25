Россия и Северная Корея возобновили авиасообщение

Первый после пандемии рейс из Владивостока в Пхеньян состоится 25 августа.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта столицы Приморского края, рейсы будет выполнять северокорейская авиакомпания Air Koryo. Первый самолёт авиакомпании Air Koryo уже вылетел по маршруту Владивосток – Пхеньян.

«Рейсы действительно будут. Впервые после пандемии авиакомпанией Air Koryo рейсы запланированы на 25 и 28 августа 2023 года», – говорится в сообщении аэропорта.

МИД РФ во Владивостоке отметил, что на сайте государственной авиакомпании КНДР Air Koryo появилась информация о стоимости рейсов из Пхеньяна во Владивосток стоимостью 230 долларов.

Владивосток и Пхеньян находятся на расстоянии около 680 км друг от друга и также связаны железнодорожными линиями. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправился во Владивосток на своем частном поезде на саммит с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году.

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Северная Корея, которая имеет одни из самых строго контролируемых границ в мире, фактически изолировала страну во время пандемии коронавируса. Российские дипломаты и их семьи были вынуждены покидать Северную Корею в 2021 году по железной дороге на дрезине. Согласно информации, предоставленной тогда российским посольством, поездка на дрезине была лишь частью двухдневного пути из Северной Кореи. Напротив, путешествие между Владивостоком и Пхеньяном на самолете занимает один час.

Чосон – так называют страну сами жители. В переводе это означает «Страна утренней свежести». Собрали фотогалерею северокорейских зарисовок из снимков Дениса Давыденко – загляните в профиль автора на нашем фотохостинге, там ещё больше снимков из жизни КНДР.