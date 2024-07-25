Россия поднялась в рейтинге стран с «сильными» паспортами

Теперь без предварительного оформления визы россияне могут посещать 116 стран и территорий.

Россия улучшила свои позиции среди самых «сильных» паспортов мира – в 2024 году наша страна поднялась с 51 места на 45, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на индекс, предоставленный компанией Henley& Partners.

Глобальный рейтинг сравнивает доступность паспортов 199 стран мира по 227 направлениям.

Сейчас без предварительного оформления туристических виз для россиян доступно 116 направлений – это самое высокое место в рейтинге для нашей страны за последние девять лет. Россияне могут свободно путешествовать в страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и перемещаться на постсоветском пространстве.

Лучший результат для нашей страны был зафиксирован в 2014 году – тогда Россия занимала в рейтинге 38-е место.

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В 2024 году Россия делит 45-ую строчку в рейтинге с Турцией (которая, кстати, не требует от россиян виз при въезде) – для граждан этой страны также доступны поездки в 116 стран мира без предварительного оформления виз.

Лидером рейтинга Henley& Partners в 2024 году стал Сингапур – его граждане в данный момент могут свободно посещать 195 стран и территорий. А вот на втором месте оказались Франция, Италия, Испания, Германия и Япония с 192 доступными направлениями для своих граждан.

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Замыкает рейтинг Афганистан – без виз его граждане могут въехать только в 26 стран мира. Отмечается, что за все 19 лет существования рейтинга это самый низкий показатель.