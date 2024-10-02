Россия в десятке стран из G20 с самыми дешевым загранпаспортами

Рейтинг составлялся на основе размера госпошлины, которую придётся заплатить взрослому человеку за изготовление биометрического загранпаспорта сроком на 10 лет.

Россия занимает седьмое место по стоимости пошлины на загранпаспорт среди наиболее развитых и развивающихся стран большой двадцатки, подсчитали в РИА Новости.

Стоимость госпошлины на изготовление загранпаспорта в России составляет 6000 рублей – то есть 65 долларов. В среднем выпуск заграничного документа обойдется жителями страны G20 в 98 долларов.

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Самым дорогой паспорт – в Австралии. За его изготовление австралийцам придётся заплатить 274 доллара. На предпоследней строчке оказалась Турция — там за загран придётся отдать 202 доллара, а мексиканцам 201 доллар.

Самым бюджетным оказалось получение загран документа в Китае, всего 18 долларов. Второе место поделили страна-участница БРИКС Индия и Индонезия: жители этих стран смогут получить загранпаспорт за 23 доллара.

Далее идут ЮАР (33 доллара), Аргентина (35 долларов), Бразилия (47 долларов), Южная Корея (50 долларов). За Россией плотно следуют Саудовская Аравия и Германия, где стоимость изготовления загранпаспорта составит 80 и 83 доллара соответственно. В остальных странах большой двадцатки стоимость получения загранпаспорта превышает 100 долларов.