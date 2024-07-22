Россиян госпитализировали после отравления неизвестным газом в Турции

Инцидент произошёл в пятизвездочном отеле Sealight Resort на пляжном курорте Кушадасы.
Семью россиян госпитализировали после отравления неизвестным газом в турецком отеле, рассказал один из пострадавших Telegram-каналу «Осторожно, новости».
По словам мужчины, члены его семьи проснулись утром 18 июля в номере отеля Sealight Resort с сильнейшей головной болью, а ребёнок сразу потерял сознание после пробуждения. Когда у ребёнка начались судороги, взрослые сразу же вызвали доктора, и семью госпитализировали.
В клинике их подключили к кислороду, поставили капельницы, взяли пункцию и кровь. В больнице семья встретила других постояльцев этого же отеля из разных стран, а также самих сотрудников Sealight Resort.
Врачи заключили, что все пострадавшие отравились газом, но не уточнили, каким. По словам очевидцев, никаких специфических запахов в номерах и отеле они не почувствовали.
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После улучшения состояния семья россиян вернулась в отель, где они встретили полицию. Мужчина рассказал, что отель возместил им все убытки, но он всё равно переживает о последствиях отравления для своей семьи. Сообщается, что Sealight Resort предоставил новые номера гостям, но некоторые отдыхающие всё равно покинули отель.
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