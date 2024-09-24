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Russian Traveler №3(12) 2024
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Россиян попросили воздержаться от посещения египетского города из-за инфекции

Фото: Thales Botelho de Sousa / Unsplash

Деревня в Асуан, Египет

Власти РФ предостерегли граждан от посещения Асуана, популярного направления для любителей египетских древностей.

Посольство Российской Федерации в Египте предупредило российских путешественников о вспышке гастроэнтерита в провинции Асуан. 

«В связи с информацией египетских властей о вспышке заболевания гастроэнтеритом в провинции Асуан рекомендуем Вам временно воздержаться от посещения данного региона», – гласит сообщение посольства.

Власти также напомнили путешественникам, уже находящимся в регионе, о необходимости соблюдать правила гигиены – тщательно мыть овощи и фрукты, не пить воду из непроверенных источников и есть только приготовленные мясо и рыбу.

Гастроэнтерит – преимущественно инфекционное заболевание, которое в острой форме вызывает обезвоживание организма из-за рвоты и неконтролируемых приступов диареи, в особенно тяжкой форме с повышением температуры до 39 °C и выше. 

По сообщениям, в Асуане зафиксировано уже 130 случаев заболевания.

Асуан – самый южный город Египта. Он расположен на берегу Нила. Туристы едут сюда преимущественно ради исторических достопримечательностей – многочисленных гробниц фараонов, музея Нубии, храма Исиды и других известных строений. 

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