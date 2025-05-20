Россиянам хотят запретить перевозить в самолетах красную икру

Речь идёт о транспортировке деликатеса из Дальневосточных регионов.

Глава Россельхознадзора считает, что транспортировка красной икры в личных целях должна быть полностью запрещена. В разговоре с газетой «Известия» Сергей Данкверт отметил, что разрешенная норма провоза лососевой икры воздушным транспортом в 10 кг выглядит «немного странно».

Подобная норма перевозки икры в ручной клади была введена в апреле, после подписания закона президентом Владимиром Путиным в целях пресечения случаев браконьерства. Ограничения касаются вывоза икры физическими лицами на воздушном транспорте с территории Камчатки, Чукотки и Хабаровского края.

Однако Данкверт поставил под вопрос существующий порядок, но при этом отметил, что дальнейшие ограничения должны исходить от губернаторов дальневосточных регионов.

«Если человек захочет поесть икры, он может приобрести ее в магазине или поесть в этих субъектах, где она добывается. А критерий в 10 кг мне непонятен», – отметил Данкверт.

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По словам главы Россельхознадзора, качество деликатеса, перевезенного по воздуху, в России никак не контролируется. Как следствие, это может привести к отправлениям и излишней нагрузке на систему здравоохранения.

«Мы должны минимизировать риски для граждан, а также сократить расходы для государства, которые потом тратятся на лечение или ликвидацию последствий от завезенных заболеваний», – настаивает чиновник.

Данкверт признается, что решение может быть «непопулярным», но необходимым. Он отметил, что Россельхознадзор уже согласовал проект постановления, где подразумеваются новые ограничения в перевозке красной икры на территорию Чукотского автономного округа и Хабаровского края, но не уточнил подробности.