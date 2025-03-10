Россиянам хотят запретить шенген

Призывы прекратить выдачу шенгена россиянам исходят от властей Латвии, но не все их поддерживают.

В прошлом году наши граждане получили на 25% больше шенгенских виз, чем в 2023 году, гласят данные Европейской комиссии, которыми поделились в «Вестнике АТОР».

В 2024 году путешественники из России оформили 565 069 шенгенских виз: 90% из них были выданы с туристическими целями.

Данные комиссии были представлены во время заседания Совета министров юстиции и внутренних дел в рамках изучения Шенгенского барометра – исследования о возможных угрозах ЕС. В отчете значится, что количество оформленных россиянами виз составляет 5,7% от всех разрешений, выданных странами Шенгенской зоны в прошлом году.

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Для россиян подобные цифры – это хорошая новость, сигнализирующая о том, что наших граждан в Евросоюзе всё-таки ждут. Однако данные вазвали возмущение у министра внутренних дел Латвии Рихардса Козловскиса, который призвал страны Шенгенской зоны полностью прекратить выдавать визы россиянам. В Латвии, где процесс выдачи шенгена для наших граждан обрубили ещё три года назад, теперь готовят документ, настраивающий другие страны Евросоюза против российских туристов.

Въезд россиян на территории Эстонии, Литвы, Латвии, Чехии, Финляндии и Польши с целью туризма был запрещен ещё в 2022 году – даже при наличии шенгена, выданного третьими странами.

Сообщается, что призывы Литвы уже поддержал Европейский комиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. Подобный запрет может быть вскоре рассмотрен на заседании Совета министров внутренних дел ЕС.

Важно сказать, что жесткие меры вряд ли найдут поддержку у стран ЕС, которые всегда рады российским туристам и активно выдают шенген нашим гражданам: среди них Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Швейцария. Наши путешественники традиционного приносят большой доход южным странам ЕС, поэтому там вряд ли откажутся от щедрых туристов в преддверии летнего сезона.

Кстати, к нему эксперты призывают готовиться заранее и рекомендуют подавать документы на шенген как можно быстрее: в визовых центрах стран Шенгенской зоны их принимают уже за 180 дней до начала планируемой поездки.