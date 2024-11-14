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Россиянам запретили есть снег

Фото: Patrick Fore / Unsplash

Биологи настаивают: даже если снег выглядит чистым на первый взгляд, это не значит, что в нём нет опасных бактерий и реагентов.

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии из Государственного университета просвещения запретил россиянам есть снег. 

Биолог Роман Опарин с факультета естественных наук рассказал в беседе с NEWS.ru, что снежный покров и сосульки активно поглощают выбросы промышленных предприятий, выхлопные газы машин и даже радиоактивные осадки. Эксперт также настаивает, что из-за дорожных реагентов снег накапливает химические вещества. Поэтому в случае употребления снега в пищу, в первую очередь пострадают органы пищеварения. Также эта невинная забава может привести к серьёзным аллергическим реакциям. 

Сосать сосульки тоже не очень безобидное занятие: они не только содержат пыль и ржавчину, собранную с крыш, но и контактируют с химикатами и материалами, которые используются в строительстве. 

Не стоит забывать, что в снеге может присутствовать больше количество микробов и бактерий, и некоторые из них способны выживать даже в экстремальных условиях. Попав в организм человека, они могут вызывать инфекции и приводить к развитию опасных заболеваний. 

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