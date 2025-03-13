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Россияне хотели провезти в Таиланд килограмм икры: их остановили на таможне

Россияне хотели провезти в Таиланд килограмм икры: их остановили на таможне

Икра осетровых рыб считается особенно ценным товаром.

В Хабаровске задержали двух россиян, пытавшихся вывезти в Таиланд более килограмма осетровой икры. Внимание таможенников международного аэропорта Хабаровска привлекли два контейнера без маркировки с черно-зеленым веществом внутри. Вес контейнеров составлял 535,2 и 531 грамм, а их содержимое очень напоминало ценнейшую осетровую икру. 

Позже экспертиза подтвердила, что таможенники нашли в багаже россиян икру калуги из семейства осетровых, которая находится в России под угрозой исчезновения. 

Фото: ФТС России

По правилам российского законодательства, путешественники могут вывозить за границу не более 250 граммов осетровой икры на человека – и только при наличии заводской маркировки на упаковке. 

Задержанные россияне – 46-летний мужчина и 56-летняя женщина — собирались отправиться в Бангкок. Сейчас против них заведены два уголовных дела за «Контрабанду особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов», ведется расследование.

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