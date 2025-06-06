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Россияне могут остаться без рома. В чем причина?

Россияне могут остаться без рома. В чем причина?

Про любимые коктейли на основе крепкого спиртного напитка придётся забыть.

Российских туристов предупредили о проблемах с производством кубинского рома из-за неурожая сахарного тростника. Мохито, дайкири, пина колада и другие коктейли могут стать недоступны в отелях по всему миру. 

Кубинский министр экономики и планирования Хоакин Алонсо Васкес подтвердил, что урожай 2025 года остается «неблагоприятным». Сахар и ром являются основными источниками экспорта Кубы. 

Недавний анализ агентства Reuter заключил, что в этом году кубинская государственная монополия Azcuba по производству сахара получит всего 165 тыс. метрических тонн готового продукта. Это ничтожно мало в сравнении с концом 1980-х, когда тот же показатель достигал 8 миллионов тонн. Более того, сейчас в стране работают лишь 14 заводов – на пике производства их было 133. 

Сахарный тростник является ключевым компонентом для изготовления рома путем сбраживания и перегонки побочных продуктов сырья. Придумают ли власти, как выбраться из щекотливой ситуации и побороться за наращивание производства рома, пока остается неясным.

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