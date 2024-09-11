Россияне начали ремонтировать дороги с помощью кабачков

Жители Орловской области решили использовать кабачки, чтобы привлечь внимание властей к проблемам с ремонтом дорог.

Губернатор Орловской области призвал жителей региона поберечь кабачки после того, как в социальных сетях разлетелась фотография выбоины на дороге, которую креативные орловцы заделали его плодами.

На фото, которым поделился портал Орел Times, заметно больше дюжины кабачков, которыми заложили дорожную яму в поселке городского типа Верховье. Предполагается, что таким образом жители решили обратить внимание дорожных служб на аварийное состояние дорог. Ну или просто кабачков у них столько, что девать уже, действительно, некуда.

Фото: Telegram-канал Орёл и Орловская область / Орёл Times

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Губернатор области Андрей Клычков был вынужден отреагировать – он призвал дорожников решить проблему как можно скорее.