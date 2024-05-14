Туристы перестали массово привозить магниты из путешествий

Кроме привычных сувениров, российские путешественники привозят ракушки и камешки (34%), культурную атрибутику (28%) и билеты (18%). Однако самый популярный ответ – это воспоминания (67%).

Россияне перестали массово привозить магниты из путешествий, но при этом хотят сохранить память о поездке на долгое время, говорится в исследовании «Яндекс Плюс». Кроме привычных сувениров, люди привозят ракушки и камешки (34%), культурную атрибутику (28%) и билеты (18%). Однако самый популярный ответ – это воспоминания (67%). Некоторые путешественники предпочитают хранить воспоминания не только в памяти. Например, татуировка из путешествия входит в топ-10 популярных ответов — говорится в исследовании.

Результаты проведенного опроса также показали новый взгляд россиян на путешествия по своей стране: на первый план выходят эмоции и впечатления, а главные достопримечательности – это уникальные природные объекты.

Путешествия по стране становятся все более популярными не только по основным туристическим направлениям – Москва (55%) и Петербург (41%). Россияне охотно посещают Черноморское побережье (36%), Золотое кольцо (19%), Кавказ (17%) и Сибирь (15%). Чуть менее востребован Дальний Восток (10%).

Путешествия по России связывают с красивой природой (70%), достопримечательностями (56%), морем (45%), активным отдыхом (32%) и экстримом (15%). При этом, почти половина опрошенных называют путешествия по стране «душевными». Романтика путешествия по России для 70% россиян – это вдохновляющие пейзажи и ландшафты.

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В тоже время, если бы россияне могли нарисовать образ путешествия на листе бумаги, это были бы городские достопримечательности (47%), горы (39%), атрибуты народных культур (25%), улицы и дома (24%). Цвета, с которыми ассоциируются путешествия чаще всего – это зеленый (58%), синий (46%), и, конечно, белый (31%).

Для того, чтобы путешествие всегда было «под рукой», практически каждый делает фото на память. Среди самых фотогеничных мест России участники исследования назвали: Байкал (58%), горы в Дагестане (39%), Эльбрус (36%), Большой Петергофский дворец (31%) Куршскую косу (23%), Казанский Кремль и Красную площадь (23 и 22% соответственно).

Интересно, что далеко не все едут в путешествие по России «на чемоданах»: 49% предпочитают передвигаться налегке с одним рюкзаком, а чемодан берут с собой всего 33%.