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Россияне погибли во время дайвинга на Филиппинах: одного растерзала акула

Россияне погибли во время дайвинга на Филиппинах: одного растерзала акула

Трагедия произошла вблизи острова Верде.

Двое российских туристов погибли на Филиппинах во время дайвинга в провинции Батангас. Тело одного из дайверов было обнаружено с оторванной рукой. Предположительно, на него напала акула. 

Сообщается, что группа из четверых россиян в сопровождении филиппинского инструктора погрузилась в лодку в городе Пуэрто-Галера и отправилась на дайвинг. Во время погружения они столкнулись с сильным подводным течением, двоим туристам и инструктору удалось выбраться и добраться до лодки. Двое других россиян — 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов — выплыть не смогли. Мужчины пропали без вести. 

На поиски россиян отправили водолазов и сотрудников береговой охраны. Примерно через час Максима Мелехова смогли обнаружить в открытом море без сознания. Его оперативно доставили в больницу Батангаса, но спасти мужчину не удалось. Илью Перегудина обнаружили позже, его правая рука была оторвана, а тело растерзано. Власти начали расследование инцидента. На острове обсуждается введение мер предосторожности для предотвращения подобных трагедий в будущем. 

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