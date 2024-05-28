Россияне стали есть больше бургеров: употребление булок с котлетой выросло на 200% за 10 лет

Бургер – булочка с прожаренной котлетой и разнообразными ингредиентами внутри.

За последние десять лет россияне стали значительно чаще есть бургеры, об этом говорят данные компании «Бургер Кинг», опубликованные на днях.

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В 2023 году россияне приобрели 50,7 миллионов бургеров, что на 212% больше, чем в 2014 году, когда было продано 16 миллионов. В общей сложности, за прошедший год в нашей стране было продано более 121 миллиона бургеров.