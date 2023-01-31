Россияне стали курить на 18% реже за последние 13 лет

Об этом сообщили в Минздраве РФ.

Распространенность курения среди россиян с 2009 года сократилась более чем втрое: с 69% до 21%, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ со ссылкой на статистические данные.

Реклама

«Правительство и Минздрав России уже много лет реализуют последовательную политику, направленную на снижение распространенности курения (в том числе и электронных сигарет)», – говорится в сообщении ведомства.

Результаты видны в данных статистики Росстата и GATS. GATS это глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака. Он проводится в мире с 2007 года. Это репрезентативный опрос домохозяйств, в котором опрашиваются лица 15 лет и старше.

Его результаты содержат информацию об основных характеристиках опрошенных, уровнях потребления табака (курительного и других форм), отказе от курения, пассивном курении, экономических аспектах, роли СМИ, а также знаниях, отношении и восприятии различных аспектов, связанных с потреблением табака.

Опросы GATS повышают потенциал стран в области разработки, внедрения и оценки программ борьбы против табака.

Курение – это серьезный фактор риска развития хронических неинфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также болезней легких и развитие тяжелых форм онкологии. Потребление табачных изделий является причиной 25-30% всех злокачественных новообразований. Сегодня общеизвестно, что потребление табака и никотиносодержащей продукции приводит к развитию минимум 15 форм рака.