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Россияне теряют сознание на египетском курорте

Россияне теряют сознание на египетском курорте

Макади-Бэй, Египет

Отдыхающих накрыла волна ротавирусной инфекции.

Десятки россиян сообщают об идентичных симптомах заболевания после приезда на египетский курорт Макади – включая сильную рвоту, расстройство желудка и обмороки, рассказали в Telegram-канал SHOT. 

По сообщениям туристов, прибывших на популярный курорт в 35 километрах от Хургады, болезнь настигает их внезапно через несколько дней после заселения в отели. Многие неожиданно теряют сознание. У детей также наблюдаются шелушение кожи и высыпания на лице. 

Заболевших россиян доставляют в больницы, где многим ставят диагноз «ротавирусная инфекция». Одна россиянка рассказала, что её дочери после появления симптомов в виде высокой температуры и рвоты медики ошибочно диагностировали аппендицит и планировали провести операцию. К счастью, хирургическое вмешательство вовремя остановили, и женщина забрала ребёнка для продолжения лечения в отеле номера. 

Туристы подозревают, что распространение вируса может быть связано с качеством воды на курорте – гости Макади отмечали её зловонный запах и пугающий вид.

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