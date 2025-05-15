Россияне возглавили список получателей швейцарской «золотой визы»

Программа предусматривает крупные инвестиции в экономику для состоятельных граждан из стран, которые не входят в ЕС.

Россияне и китайцы оказались самыми частыми получателями «золотых виз» Швейцарии, гласят данные Государственного секретариата по миграции страны.

Чтобы стать участниками программы «золотая виза», заявителям необходимо вложить в экономику Швейцарии крупную сумму денег в зависимости от кантона. Например, в Цюрихе инвестиция должна составлять не менее 1 миллиона швейцарских франков (почти 100 млн рублей), а в Обвальдене 250 000 швейцарских франков (24 млн рублей).

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На данный момент участниками программы в Швейцарии являются 496 человек.

Успешным кандидатам предоставляется вид на жительство, который через 10 лет можно преобразовать в полноценное гражданство.

Судя по данным миграционных властей, с 2022 года количество выданных «золотых виз» в стране увеличилось на 404. Большинство из них получили граждане России, Китая, Великобритании и Канады. Некоторые швейцарские политики (в особенности из «Зелёной партии») начали активно выступать за прекращение «золотой» программы, но пока что она продолжает свою работу.