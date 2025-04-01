Россиянин хочет отсудить 8 миллионов рублей у властей США: ему долго не давали визу

Мужчине долго не выдавали визу, и его компания обанкротилась.

В Санкт-Петербургский городской суд поступил иск от гражданина России с требованием взыскать с американских властей сумму в 95,000 долларов США (около 8,5 миллионов рублей). Россиянин Илья Михайлов настаивает, что из-за проволочек с продлением визы в США обанкротилась его транспортная компания. Теперь мужчина хочет побороться за компенсацию, рассказала глава Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

В заявлении Михайлова говорится, что транспортную компанию в штате Джорджия он открыл в 2016 году, заполнил все необходимые декларации и перевел на счет фирмы 95,000 долларов США. Михайлову выдали рабочую визу со сроком действия до июля 2017 года, после чего он неоднократно подавал петицию о продлении разрешение на работу и получал одобрение властей.

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В сентябре 2019 года гражданин России вновь подал документы о продлении рабочей визы в Посольстве США в Москве, но процесс затянулся – в декабре мужчине вернули паспорт без визы. В течение 2020 года продолжил обращаться к властям США, чтобы получить заветный документ, но получить визу удалось лишь в ноябре 2020 года. К тому же, по словам Михайлова, у него безосновательно попросили заплатить дополнительный сбор (antifraud fee) в размере 500 долларов США (около 42 тысяч рублей).

Россиянин настаивает, что из-за длительного ожидания визы (441 день) его компания обанкротилась. В исковом заявлении Михайлов потребовал от властей США выплатить ему компенсацию в виде 95,000 долларов (по актуальному курсу в рублях на момент исполнения обязательств).

«Если вред не будет компенсирован, то совершенные США действия останутся безнаказанными, что подрывает веру в справедливость, законность, неотвратимость наказания, нарушает право истца на эффективную защиту», – написал Илья Михайлов в исковом заявлении.

Дело было передано в суд. Успех иска прогнозировать трудно.