Россиянин хотел извиниться перед женой и привел в квартиру белого коня

Утром мужчина объяснил свой поступок алкогольным опьянением.

В городе Осинники (Кемеровская область) 33-летний мужчина по имени Сергей в ночь на вторник, 5 марта, пришел с белым конем в съемную квартиру к своей жене Екатерине. Таким образом он хотел извиниться перед женщиной за свои ошибки, а также поздравить ее с наступающим 8 марта. Сергей с белым конем появился на ее пороге около трех часов ночи — они пробыли там еще пару часов, а затем ушли. При этом странная парочка попалась на камеры наблюдения в подъезде на входе в дом – там мужчина несколько раз попытался оседлать скакуна, но попытки не увенчались успехом.

Белого коня Сергей «одолжил» на ферме, где работал, а затем вернул туда же. Правда, уже наутро мужчине пришлось давать показания в отделе полиции: участковый составил на него протокол по статье 20.1 «Мелкое хулиганство» КоАП РФ. Суд назначил Сергею сутки ареста. Сам он заявил, что просто был очень пьян — и пообещал закодироваться.

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Между тем хозяин съемной квартиры, в которой неожиданно появился белый конь, поставил Екатерине ультиматум: либо она живет с ребенком, но без Сергея, либо съезжает. Впрочем, женщина уже заявила, что собирается искать новую квартиру, поскольку любит своего мужа. Не исключено, что странной «гусарской» выходкой с конем Сергей тронул Екатерину.

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