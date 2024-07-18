Россиянин открыл аварийный люк самолёта из-за жары

Из-за технической неисправности пассажиры час просидели в салоне самолёта, где температура достигала выше 40 градусов.

Пассажир рейса Санкт-Петербург-Архангельск не выдержал нарастающей духоты в салоне и открыл аварийный люк выхода на крыло самолёта, сообщает портал 78.ru.

Инцидент произошёл 17 июля на рейсе 5N-148 авиакомпании Smartavia. Самолёт Boeing 737-700 должен был отправиться из Пулково в 13:40, однако из-за неисправности тягача вылет задержали.

По сообщениям пассажиров рейса, во время часовой задержки температура в салоне выросла до +40 градусов, при этом бортпроводники не предложили им даже воды.

Один из путешественников захотел самостоятельно решить вопрос с невыносимой жарой и открыть аварийный люк. Стюарды его идею не оценили, сочтя это серьёзным нарушением, и вызвали полицию.

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Портал сообщает, что позже они «изменили своё решение», и мужчину не сняли с рейса. По некоторым другим сообщениям, мужчину всё-таки отстранили от полёта и забрали в полицию. Детали инцидента ещё уточняются.

В итоге рейс вылетел из Пулково в 15:17 с ещё большим опозданием. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проводить проверку в связи с внештатной ситуацией.

Пренебрежение правилами воздушной перевозки и обслуживания самолёта зачастую может стоит людям жизни. В начале июля механика из Ирана засосало в турбину самолёта Boeing 737 во время выполнения технического обслуживания воздушного судна. Спасти его не удалось.