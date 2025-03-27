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Россиянин сумел затолкать двух коров на заднее сиденье «Волги»

Россиянин сумел затолкать двух коров на заднее сиденье «Волги»

Мужчина уже стал звездой соцсетей во Владикавказе.

Житель Владикавказа умудрился разместить корову на заднем сиденье автомобиля «Волга» несмотря на то, что там уже находилось другое животное. Видеозапись стремительно набрала популярность среди местных пользователей, сделав владельца машины и коров настоящей местной знаменитостью.

На ролике видно, как мужчина пытается посадить двух коров в салон, держась за хвост одного из животных. Несмотря на сопротивление коровы, ему все-таки удается аккуратно разместить ее на заднем сидении и закрыть дверь. Позднее выяснилось, что этот же человек использовал еще один автомобиль для транспортировки своего живого груза.

Ранее сообщалось, что в Башкирии спасли корову, которая сбежала от хозяев со своими телятами и провалилась под лед. Животное вытаскивали целых семь часов.

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