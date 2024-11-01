Россиянин три года держал тигрицу в сарае и избивал ее

Животное забрали и передали в цирк.

В Краснодарском крае нашли тигрицу, которая три года прожила в сарае. Хозяин бил животное и издевался над ним, рассказали в краевой прокуратуре.

Житель станицы Староминской купил тигрицу Лауру в 2021 году без документов и содержал ее как домашнее животное в постройке возле дома. Когда об этом узнали соседи, они испугались и решили обратиться в полицию. При виде силовиков в своем дворе мужчина посадил тигрицу в машину и хотел скрыться с ней, но его все равно задержали, а потом арестовали на четыре дня за попытку бегства.

Как отметили в полиции, во время изъятия питомицы хозяин бил ее. Теперь его проверяют по статье о жестоком обращении с животными. Дикую кошку на время передали в ростовский цирк.

Дрессировщик Виталий Довгалюк в разговоре с изданием «Подъём» назвал хозяина тигрицы живодером. Он рассказал, что тот постоянно избивал животное и «просто убивал его».

«Там избиения были настолько жесточайшие. За 32 года своей жизни я не видел просто более жестокого обращения. В цирке она точно не останется, это исключено. Во-первых, это взрослая тигрица. Во-вторых, это животное с нарушенной психикой. Нужно потратить 5 лет, чтобы восстановить ей психику. Есть подтверждения и видео, как этот человек, который содержал её, он систематически её избивал, издевался, снимал это на камеру и выкладывал это всё на страницы в интернете. Как личность, я бы сказал, что животное просто уничтожено», — сказал дрессировщик.

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Он заявил, что соседи и зооактивисты «знали о волонтере давно», но местные власти ничего не предпринимали. В итоге в цирк обратился Росприроднадзор, и сотрудники смогли добиться проведения операции по спасению Лауры с участием полиции и прокуратуры. Она длилась полтора часа — все это время «за волонтером пришлось бегать по полям».

«Я поговорил с соседями, они говорят, что неоднократно обращались. У него там на участке и олени бегали, и медведь, и лисица. Это не первое животное, которое там шороху наводило», — отметил Виталий Довгалюк.

Пока в отношении мужчины не возбуждено уголовное дело. Только протокол за неповиновение полиции.