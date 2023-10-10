Россиянин устроил на своем балконе вытрезвитель для свиристелей

Птицы объелись забродившей рябины и уснули на асфальте.

Житель города Костомукша (Карелия) Михаил Чумаков устроил на своем балконе вытрезвитель для пьяных свиристелей. Во время прогулки мужчина увидел шестерых пернатых, которые лежали без движения на асфальте за павильоном. Прохожий присмотрелся — и понял, что птицы живы: они просто наелись забродившей рябины и уснули. Тогда Чумаков нашел коробку, положил туда пьяных свиристелей и отнес их к себе домой.

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«В коробку я сразу поставил воды и насыпал пшена. Птицы проснутся, а с похмелья всегда хочется попить и съесть что-нибудь. Только не смейтесь! Я знаю это не по личному опыту. Вытрезвитель находится у меня на балконе», — рассказал спаситель птиц, перебравших с рябиной.

Историю про пьяных свиристелей сразу же стали обсуждать в местных сетевых сообществах Некоторые пользователи в шутку предложили Чумакову предложить свиристелям после пробуждения еще немного забродившей рябины, чтобы те быстрее пошли на поправку. Между тем Россельхознадзор Карелии уже начал проверку из-за пьяных птиц на улицах — но специалисты ведомства пока не нашли таких пернатых.

Ранее сообщалось, что в Твери пес наелся забродивших яблок и впал в алкогольную кому — к счастью, ветеринарам удалось спасти животное.