Россиянин устроил скандал из-за гречки — пилоты посадили самолет

Житель Чукотки был задержан в Красноярске из-за пьяного дебоша на борту.

Самолёт авиакомпании «России» следовал из Анадыря в Москву 14 октября, но был вынужден совершить незапланированную посадку в Красноярске из-за неадекватного поведения одного из пассажиров на борту.

В Telegram-канале «Авиаторщина» рассказали, что 44-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения сначала перессорился со своими друзьями, а потом переключился на других пассажиров. Затем мужчина чуть не ударил бортпроводника, затеял массовую драку, а когда его скрутили, начал читать стихи Пушкина и кричать, что самолёт разобьётся.

Во время всеобщего хаоса, который продолжался на протяжении около трех часов, мужчина признался, что является бортпроводником-инструктором «Чукотавиа». Когда же его связали по рукам и ногам, другой пассажир попытался высвободить его с помощью ножниц. Ему это не удалось, но командиры экипажа решили прервать полёт и экстренно сесть в Красноярске.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк, рассказала, что дебошир был доставлен в дежурную часть отдела полиции в аэропорту и поделилась кадрами его допроса.

На видео слышно, как задержанный признаётся в «личной неприязни» к бортпроводнику:

Реклама

«Я у него попросил вместо риса гречку», – сказал задержанный.

Житель Чукотки не скрывал факт употребления алкоголя перед вылетом – по его словам он выпил лишь 200 граммов виски.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о «Хулиганстве» и несколько дел по административным статьям о нарушении правил поведения на воздушном транспорте и о появлении в общественном месте в алкогольном опьянении.