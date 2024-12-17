Россиянин завел на даче медведицу и бросил там

Животное полгода сидело в тесной клетке без еды и воды.

Житель Ленинградской области завел на даче медведицу и бросил ее умирать от голода. Об этом пишет Telegram-канал «RT на Русском».

Мужчина назвал хищницу Машей и поселил на своем участке в Ленобласти — в СНТ «Белоостров». Он посадил ее в тесную клетку шесть на шесть метров, первое время приезжал и кормил, а потом уехал и оставил животное в одиночестве. Полгода медведицу подкармливала соседка, а потом о ней узнали местные власти.

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«У Маши не было воды, и ее нерегулярно кормили. Мы выдали предписание об устранении выявленного нарушения, потом проверили — действительно, был обеспечен доступ к питьевой воде, и были устранены недостатки в вольере. Например, залатали крышу, потому что поступала вода непосредственно в жилье Маши. Кроме того, не было даже берлоги или укрытия, где она могла спрятаться от атмосферных осадков», — рассказала пресс-секретарь Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Гульнара Гудулова.

В декабре суд постановил конфисковать медведицу — ей уже нашли новый дом, она скоро переедет в зоопарк «Новый ковчег», который находится в Новгородской области. Привлекут ли к ответственности мужчину, неизвестно. Как и то, где он взял медведицу и были ли у него документы на ее содержание в неволе.

По закону заводить бурых медведей в качестве питомцев нельзя — даже на земельных участках. Они находятся в списке запрещенных к содержанию в неволе животных от 1 января 2020 года. Потому животных обычно содержат в специализированных приютах. Для Маши в таком уже построили вольер, он будет находиться по соседству с сородичем Гошей. Сейчас он уже в спячке, но сотрудники зоопарка считают, что с появлением Маши медведь проснется и поприветствует ее.