Россиянина обвиняют в незаконной перевозке людей из Турцию в Грецию

По словам защитника прав соотечественников за рубежом, мужчину «ввели в заблуждение».

Гражданин России был задержан в Греции по обвинению в нелегальной перевозке людей в Турцию по Средиземному морю, сообщает ТАСС со ссылкой на обращение правозащитника Ивана Мельникова.

Сообщается, что 36-летний Владимир Котельников, который сейчас находится в СИЗО города Афин, работал на яхте, которая совершала незаконную перевозку мигрантов с турецкой территории на греческую землю морским путем. Однако в Едином координационном центре поддержки соотечественников за рубежом настаивают, что мужчина «не планировал противоправных действий, был введен в заблуждение»

«В соответствии с контрактом, он должен был предоставлять услуги по перевозке туристов из Турции в Средиземноморском регионе и работать в качестве члена экипажа яхты», - пишет Мельникова, который является вице-президентом Единого координационного центра.

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В письме правозащитник обращается к главе МИД РФ Сергею Лаврову с просьбой посодействовать в защите прав россиянина и в выделении средств на оплату услуг адвокатов из Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

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В прошении отмечается, что Котельников заключил контракт с компанией, которая совершала нелегальные перевозки, из-за уязвимого финансового положения, так как работодатель искусственно создал ситуацию долговой кабалы для россиянина и угрожал ему последствиями. Публичного ответа от министра иностранных дел пока не последовало.