Россиянина оштрафовали на миллионы рублей за пожар на Байкале

Причиной возгорания стал костер, который развел мужчина.

Реклама

Россиянин, не имея разрешения, оказался на особо охраняемой природной территории в Иркутской области. В мае 2023 года он остановился на ночлег в районе тоннеля Хабартуйского комплекса между озером Байкал и железной дорогой. Там он развел костер, который перекинулся на сухую траву и привел к пожару.

В результате было уничтожено 18 гектаров леса, что нанесло ущерб лесному фонду России на сумму более 4,2 миллиона рублей. За это россиянина привлекли к ответственности и обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Также суд удовлетворил иск прокуратуры Слюдянского района о взыскании с него полной суммы причиненного ущерба.

Ранее ученые предложили ввести плату в размере 50 тысяч рублей за посещение Байкала — это должно сдержать поток туристов на озеро, где пока нет инфраструктуры.