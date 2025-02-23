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Россиянина оштрафовали — он оборудовал пункт обогрева туристов в горах

Россиянина оштрафовали — он оборудовал пункт обогрева туристов в горах

Мужчине придется заплатить 20 тысяч рублей за палатку в Шерегеше.

Житель России оборудовал в Шерегеше бесплатную теплую палатку для отдыхающих, но вскоре столкнулся с претензиями со стороны властей. Мужчина получил одобрение администрации курорта и разместил палатку между Поклонным крестом и горой Мустаг. Каждый день сюда заходили согреться до двадцати человек. Но в декабре администрация внезапно передумала: на место прибыли сотрудники полиции и Ростехнадзора.

Григория заставили разобрать палатку, обвиняя его в ведении коммерческой деятельности, хотя услуга была абсолютно бесплатной. Позже представители курорта заявили, что он самовольно захватил лесную территорию. Теперь, по постановлению прокуратуры, Григорию предстоит заплатить два штрафа: первый — за нанесение вреда окружающей среде размером в 221 рубль, а второй — за несанкционированную установку палатки в сумме 20 тысяч рублей.

Ранее эксперты МТС Travel составили рейтинг самых дешевых горнолыжных курортов России.

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