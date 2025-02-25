Россиянка бросила младенца в туалете Антальи: ей дали 15 лет тюрьмы

18-летняя Екатерина Бурназкина родила девочку прямо в туалете для инвалидов и оставила её в унитазе.
Турецкий суд отправил россиянку, бросившую новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, на 15 лет в тюрьму. Адвокаты Екатерины Бурназкиной настаивают на её невиновности и планируют оспорить вердикт.
Подробностями жуткой истории мы делились в октябре. Россиянка 2006 года рождения и её мать отправились в Турцию на отдых, где прямо перед вылетом в Москву девушка родила ребёнка в туалете для инвалидов. Мать и дочь настаивают, что о беременности Екатерины не подозревали, поэтому бросили малышку прямо в унитазе и якобы в шоковом состоянии побежали на рейс. Ребёнка вскоре обнаружил уборщик, поэтому девочку удалось спасти. Сейчас её здоровью ничего не угрожает.
Адвокаты Екатерины пытались убедить суд, что девушка не собиралась убивать ребёнка, а просто опаздывала на самолет и не хотела думать о том, как переправлять новорожденного через границу. Власти признали девушку виновной, приняв доводы обвинения, что преступление было «хладнокровно спланировано» россиянкой. Защитники планируют подать апелляцию в Верховный суд и оспорить приговор. Бурназкина будет отбывать наказание в Турции – речи об её экстрадиции в Россию не идёт.
Младенец сейчас находится в приюте Турции. Девочка уже получила свидетельство о рождении, российское гражданство и загранпаспорт. Её планируют отправить в Россию, но где она будет жить дальше, пока неизвестно. Ранее Екатерина заявляла о своём желании вернуть дочь.
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