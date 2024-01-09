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Россиянка купила укроп, в котором пряталось экзотическое насекомое. Теперь оно живет у нее дома

Фото: Judy Gallagher / Flickr
Фото: Скриншот видео

Палочник

Девушка оставила палочника жить у себя.

В Пермском крае курьер привез девушке пучок укропа с экзотическим насекомым — палочником. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT-Проверка».

Анна из города Чусового заказала домой продукты из магазина. Когда она разбирала пакет, заметила, что в укропе что-то шевелится. Заметив насекомое в зелени, девушка сняла его на видео и пожаловалась в службу поддержки. Там ей вернули деньги за укроп и дали в подарок купон на 100 рублей.

Палочника россиянка решила не убивать. Она оставила насекомое жить в своей квартире, соорудив ему домик.

Аннамский палочник (Medauroidea extradentata) — вид насекомых из семейства настоящих палочников. Известен необычной маскировкой под веточку дерева, которая помогает ему спасаться от хищников. Длина тела палочника может достигать 12-14 см, самки крупнее самцов. Насекомые могут жить от 6 до 20 месяцев, ведут малоподвижный ночной образ жизни.

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