Россиянка отсудила у аэропорта 300 тысяч рублей за скользкий пол

Жительница Перми поскользнулась на территории аэропорта, упала и сломала ногу.
Россиянка отсудила у международного аэропорта Перми сотни тысяч рублей за скользкий пол.
«В декабре 2022 года жительница Перми выходила из аэропорта, поскользнулась и сломала ногу при падении. За компенсацией женщина обратилась в суд. Установлено, что АО "Международный аэропорт Пермь" не проводил уборку входной группы в то время, когда упала пермячка», – сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
Суд встал на сторону пострадавшей женщины. Теперь компания выплатит ей 300 тысяч рублей за причиненный вред здоровью.
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