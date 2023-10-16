авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 4(8)

Сентябрь-ноябрь

Russian Traveler №4(8) 2023
Открываем Москву с RUSSPASS
Открываем Москву с RUSSPASS

№ 4(8)

Сентябрь-ноябрь

Russian Traveler №4(8) 2023
Открываем Москву с RUSSPASS
Открываем Москву с RUSSPASS

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Россиянка отсудила у аэропорта 300 тысяч рублей за скользкий пол

Фото: aeroport-perm.ru

Жительница Перми поскользнулась на территории аэропорта, упала и сломала ногу.

Россиянка отсудила у международного аэропорта Перми сотни тысяч рублей за скользкий пол.

«В декабре 2022 года жительница Перми выходила из аэропорта, поскользнулась и сломала ногу при падении. За компенсацией женщина обратилась в суд. Установлено, что АО "Международный аэропорт Пермь" не проводил уборку входной группы в то время, когда упала пермячка», – сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Суд встал на сторону пострадавшей женщины. Теперь компания выплатит ей 300 тысяч рублей за причиненный вред здоровью.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023