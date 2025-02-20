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Россиянка погибла на Шри-Ланке во время селфи в поезде

Россиянка погибла на Шри-Ланке во время селфи в поезде

53-летняя туристка высунулась из поезда в попытке получить эффектный кадр.

Туристка из России погибла на Шри-Ланке во время путешествия на поезде. По сообщениям местных СМИ, женщина разбилась о каменную плиту, когда высунула голову из вагона на полном ходу, пытаясь сделать селфи. 

Поезд Podi Menike, следующий из Бадуллы в Коломбо, пользуется среди туристов большим спросом. Маршрут проходит через популярные города и знаковые достопримечательности. Путешественники часто высовываются из вагона во время движения поезда, чтобы успеть сделать запоминающиеся снимки. Двери в вагоне не закрываются, поэтому такие кадры среди путешественников – не редкость.

К сожалению, в приключенческом кураже можно забыть о правилах безопасности, что может привести к трагедии. Вдоль железнодорожных путей установлены каменные плиты, о которые легко удариться и получить серьезные травмы. Это и произошло с 53-летней Ольгой Перминовой. По словам полиции, в момент удара женщина находилась на ступени поезда и после столкновения с плитой выпала из вагона. Туристку с тяжелыми травмами доставили в больницу Бадуллы, где она позже скончалась. 

Это далеко не первый трагичный инцидент, связанный с любителями красивых кадров в шри-ланкийских поездах. Ранее мы уже писали, как россиянка выпала из поезда на Шри-Ланке – тоже в попытке сделать эффектное селфи. 

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