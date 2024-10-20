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Россиянка родила и оставила ребёнка в туалете. Что будет с малышом?

Фото: Richard Lewis / Flickr

аэропорт Анталии

18-летняя Екатерина из города Электросталь родила ребенка в туалете для инвалидов аэропорта Анталии, а затем попыталась улететь домой. Новорожденную девочку нашла в туалете растерянный уборщик.

Жизни маленькой девочки сейчас ничего не угрожает, рассказали представители страховой компании ЕВРОИНС, через которую мать новорожденной оформляла туристический полис перед поездкой в Турцию. Ребёнок родился доношенным и сейчас находится в турецкой больнице, её состояние хорошее. 

Напомним, россиянка 2006 года рождения отправилась в Турцию вместе с матерью на отдых. По её словам, она не подозревала о беременности, и когда в аэропорту по возвращении домой у неё резко заболел живот, девушка направилась в туалет. В туалете для инвалидов на свет появилась здоровая малышка. Сообщается, что идею оставить ребёнка в туалете Екатерине подсказала именно ей мать, педагог ритмики в специализированной школе. После родов Екатерина и её мать направились к одному из терминалов аэропорта, намереваясь как можно быстрее вернуться в Москву. 

Но уже через 12 минут ребёнка обнаружил в унитазе растерянный уборщик. В Генконсульстве Российской Федерации сообщили, что новоиспеченных мать и бабушку задержали в аэропорту, и после оказания медицинской помощи Екатерине, арестовали и доставили в полицейский участок Анталии для дачи показаний. Во время допроса девушка рассказала, что оставила малыша в «красивом месте» потому что «опаздывала на рейс». По словам Екатерины и её матери, о беременности они не подозревали, а живот не заметили из-за лишнего веса девушки. 

Фото: ALPARSLAN CINAR / DHA
Предполагаемое фото арестованной девушки

В России в отношении девушки может быть возбуждено уголовное дело по факту оставления несовершеннолетнего в опасности, несмотря на то, что в момент совершения преступления она находилась за границей. При этом по законам Турецкой республики ей также грозит тюремный срок за покушение на убийство своего ребенка сроком от одного до четырех лет – её мать при этом может быть осуждена за соучастие в сокрытии преступления. 

Ожидается, что консульство РФ в Турции выдаст малышке свидетельство о рождении, и ребенок будет передан соответствующим органам на территории России. Страховая компания уточняет, что полис девушки «Стандарт Плюс» без расширенного страхования беременности подразумевает, что лечение и транспортировку ребёнка в России должна будет оплачивать она, даже в случае отказа от малыша.

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