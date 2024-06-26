Россиянка скончалась в турецком отеле за день до возвращения домой

В отпуск в Аланью женщина отправилась с 5-летним сыном.

Жительница Ярославля Александра Теплякова скончалась в номере турецкого отеля, где она проводила долгожданный отпуск вместе с ребёнком. Друзья женщины сообщили новостному порталу города 76.RU, что 39-летняя женщина болела сахарным диабетом.

У Александры остались пятилетний сын и шестнадцатилетняя дочь. Вместе с гражданским мужем, отцом детей, они недавно взяли ипотеку и все деньги тратили на жильё. По рассказам близкой подруги Александры, женщина работала «как ломовая лошадь»: ежедневно вставала в пять утра, работала до позднего вечера и зачастую даже по выходным.

«Она работала «через субботу». Одну субботу отдыхает, вторую — работает. Бывали времена, когда работала несколько недель подряд по субботам. Они в марте 2023 года купили квартиру у застройщика, в декабре 2023 уже получили ключи, начали там делать ремонт, обставлять ее, всё такое. В выходные дни она делала ремонт. Она как ломовая лошадь — была загружена ежедневно», - рассказывает подруга погибшей Анна.

Неудивительно, что отпуска Александра ждала с нетерпением. Женщина планировала отпраздновать в Турции свой день рождения 24 мая – она любила проводить этот день в тёплых краях. Из-за работы муж поехать с Александрой не смог, а старшая дочка сдавала экзамены по окончанию 9 класса.

Фото: предоставлено подругой Александры / 76.RU

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Однако неприятности начались уже в аэропорту. По рассказам Анны, рейс её подруги в Москве задержали. Александра так из-за этого распереживалась, что ей стало плохо и пришлось обращаться к врачам. За это время их самолёт улетел. В итоге мама с сыном на рейс не попали.

«Она рано утром поехала в аэропорт в Москву. Там объявили о задержке рейса. Она почему-то очень сильно из-за этого расстроилась. Говорит: „Прикинь, у нас рейс задержали, я так расстроилась, мне стало плохо“. А у нее был сахарный диабет. Она обратилась к врачам, ее там посадили на каталку, вместе с чемоданами, ребенком. Ее повезли на этой каталке, оказывали помощь», – вспоминает Анна.

По словам подруги, Александра звонила ей из аэропорта в слезах.

«У нее сахар упал, ей было очень плохо. А она так ждала этот отпуск. Она год в отпуске просто реально не была. И тут она вообще никуда не улетает», — рассказала Анна.

Подруга посчитала случившееся знаком и уговаривала Александру никуда не лететь, но женщина была настроена решительно. Несмотря на то, что туроператор не стал заменять им билеты взамен сгоревших, Александра купила новые и уже на следующее утро отправилась с сыном в Аланью.

Друзья рассказывают, что отпуск женщины протекал отлично, вместе с сыном они купались и загорали. Александра была рада наконец-то выспаться. По традиции у них с сыном был дневной сон. Вот в это время с женщиной и случилась трагедия.

25 мая, за день до вылета в Россию, семья как обычно отправилась к бассейну, а после вернулась в номер подремать. Когда мальчик проснулся, он активно начал будить маму, но та не отзывалась. Напуганный малыш вышел из комнаты, чтобы обратиться за помощью, и дверь захлопнулась. По словам очевидцев, ребёнок нашел взрослых и сказал, что не может разбудить маму: «она не просыпается».

Сотрудники отеля безрезультатно стучали в дверь, но после сами открыли комнату и обнаружили тело женщины. По предварительным данным Министерства иностранных дел РФ, она скончалась по естественным причинам, но «окончательные результаты судебно-медицинской экспертизы будут получены позднее».

«Генконсульством России в Анталье были установлены контакты с родственниками россиянки, представителями жандармерии и туристической компании «Одеон/Корал трэвел», являвшейся ответственным туроператором, оформлено свидетельство о смерти, оказано содействие в получении необходимых для отправки тела документов. 31 мая тело А. О. Тепляковой было отправлено на Родину, в Архангельскую область», - рассказали в МИД РФ.

По словам подруги Александры, мальчику о смерти мамы не рассказали, вместо этого ему сообщили, что она уехала «за сюрпризом». Родных Александры оповестили о случившемся в этот же день через несколько часов. Туроператор и консульство подготовили билеты и документы для отца мальчика, поэтому он смог забрать ребёнка уже через день и 27 мая вернуться с сыном в Ярославль.

Анна сказала, что гражданский муж чувствует себя потерянно, а старшая дочь не верит в случившееся.

«Говорит: "Я не верю, пока сама не увижу". Дети останутся с отцом, тут вопросов нет», – пояснила подруга Анна.

Александру Теплякову похоронили 7 июня на её родине в Архангельской области.