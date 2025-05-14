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Россиянка скончалась в воздухе: Турция отказала самолёту в экстренной посадке

Россиянка скончалась в воздухе: Турция отказала самолёту в экстренной посадке

Azur Air / Boeing 767-3Q8(ER)

Турецкие диспетчеры запретили самолету AZUR Air садиться в аэропорту Кайсери ради спасения туристки.

Трагический инцидент со смертельным исходом произошел 11 мая во время рейса Москва-Анталья. Пятидесятилетней пассажирке на борту авиакомпании AZUR Air стало плохо примерно за час до приземления, но командир Boeing 767 не смог совершить экстренную посадку в Каппадокии из-за отказа турецкого диспетчера. 

Как сообщает Telegram-канал «Авиаторщина», после ухудшения самочувствия пассажирки к ней сразу же вызвали врачей, но несмотря на оказанную помощь, женщина потеряла сознание. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в ближайшем аэропорту и сделал соответствующий запрос. Boeing 767 приступил к снижению, но находясь на высоте менее пяти тысячи метров получил отказ от турецкого диспетчера на экстренную посадку в аэропорту Кайсери. 

Командиру экипажа ничего не оставалось кроме как снова набрать высоту и отправиться в аэропорт назначения в Анталье. К этому моменту состояние пассажирки ухудшилось: её пытались реанимировать с помощью непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции лёгких, но спасти туристку не удалось. Женщина скончалась, когда самолет уже подлетал к Анталье. 

В авиакомпании AZUR Air отказались комментировать происшествие. Причины отказа турецкого диспетчера в экстренной посадке остаются неизвестны.

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