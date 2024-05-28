Россиянка случайно постирала кота в стиральной машинке. Ветеринарам удалось спасти его

Животному удалось выжить.

В Челябинске женщина случайно постирала кота в стиральной машинке, где тот уснул в куче вещей. Коту удалось выжить — хозяйка услышала из машинки странные звуки и успела вытащить животное, передает ГТРК «Южный Урал».

Хозяйка кота по имени Беляш поставила стираться вещи, а через несколько минут хватилась кота. Питомца нигде не было, и на зов он не откликался. Однако из машинки доносились странные звуки. Заметив кота в барабане, женщина в ужасе выключила машинку, сумела открыть дверцу и вытащить животное. Она сразу повезла Беляша к ветеринарам.

«С Беляшом ‍случился кошмар многих котовладельцев, он попал в стиральную машину и провел в работающем барабане более 10 минут. К счастью, Беляш не успел захлебнуться и получить переломы», — рассказали сотрудники городского Центра ветеринарной медицины.

постиранный кот Беляш Фото: Центр ветеринарной медицины

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Однако в клинику кота привезли в тяжелом состоянии. Он был при смерти: снизилась температура тела, не определялось артериальное давление. Поначалу врачи сомневались, что смогут спасти пушистого пациента, но сделали все возможное: установили внутривенный катетер, провели инфузионную терапию, стабилизировали давление и подняли температуру.

Уже к вечеру Беляш почувствовал себя лучше, все показатели были стабильны. Врачи сутки понаблюдали его состоянием и выписали домой.

Ветеринары напомнили всем хозяевам кошек, что те обожают забираться в темные и укромные места. Обычно это бывают полки шкафов и ящики комодов, но порой — что-то менее безопасное, например, стиральные машинки или духовые шкафы. Поэтому нужно быть внимательнее, держать дверцы закрытыми и на всякий случай перед включением прибора проверять, нет ли там питомца.