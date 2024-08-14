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Молния попала в электронную сигарету россиянки и убила ее

Фото: Unsplash

Женщина решила закурить в грозу по дороге к дачному туалету.

В Забайкалье женщину убило молнией, попавшей в ее электронную сигарету. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Трагедия произошла в селе Дульдурга. 40-летняя женщина курила на улице в грозу, и разряд молнии попал в ее электронную сигарету. Приехавшая скорая констатировала смерть россиянки.

Соседи рассказали журналистам, что женщина приехала в гости к родственникам. Она вышла из дома буквально на пару минут — в уличный туалет — и взяла с собой «парилку». У погибшей осталось двое детей.

Эксперты подтвердили, что электронные устройства могут притягивать разряды. Они посоветовали не курить их в грозу — и вообще отключать.

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