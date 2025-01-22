Россиянка в Индии нашла способ зарабатывать на селфи

Путешественница устала от постоянных просьб местных жителей: все хотят сделать с ней селфи.

Девушка из России решила монетизировать настойчивое желание жителей Индии сфотографироваться со светлокожей туристкой: подобных предложений наши путешественницы в Южной и Восточной Азии получают немало.

Цену за фотосессию девушка установила довольно скромную: 100 рупий или около 116 рублей. Теперь перед походом в общественные места россиянка берёт с собой плакат, на котором написано, что она готова сфотографироваться, но только за деньги. Её предложение для многих оказалось удивительным, но судя по всему «бизнес» у девушки всё-таки пошёл в гору: вскоре она была замечена в толпе местных жителей и с целой охапкой купюр.

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Видео с предприимчивой туристкой быстро распространилось в социальных сетях и получило большой шквал одобрений. О курьезной ситуации рассказали на портале TourDom.