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Россиянка засудила туроператора за то, что четыре дня ходила по Египту в зимней куртке

Россиянка засудила туроператора за то, что четыре дня ходила по Египту в зимней куртке

Жительнице Свердловской области не пришел багаж.

Россиянка провела четыре дня в Египте в зимней одежде и обуви при температуре +30 °С из-за ошибки туроператора, сообщил портал TourDom со ссылкой на управление Роспотребнадзора Свердловской области. 

Женщина прилетела в Шарм-эль-Шейх, а её багаж остался в аэропорту вылета. Проверка консультационного пункта Роспотребнадзора в Екатеринбурге показала, что туроператор, у которого женщина купила путевку, «необоснованно» снял её багаж с рейса. Чемодан приехал туристке только спустя четыре дня. Помимо вещей, в багаже женщина держала и деньги с банковской картой, поэтому не имела возможности приобрести новую одежду и несколько дней «парилась» в теплой куртке и обуви. 

По возвращении на родину жительница Свердловской области обратилась в Роспотребнадзор, после чего подготовила исковое заявление в суд. Со второй попытки после апелляции туроператор сдался и обязал выплатить женщине 10 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. 

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