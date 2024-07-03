Россиянки пытались провезти в Таиланд контрабандные украшения на 21 миллион рублей

По словам женщин, о необходимости декларировать «стекляшки» они не знали.

В Московском аэропорту Шереметьево у россиянок изъяли 504 предмета роскоши на 21 миллион рублей. Женщины, летевшие в Таиланд транзитом через Китай, пытались пронести ценный груз в ручной клади через зелёный коридор.

В сообщении Федеральной таможенной службы России говорится, что среди предметов были обнаружены кольца, серьги, подвески, браслеты со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней.

Экспертиза установила, что все украшения были новыми и изготовлены «из золота 585 и серебра 925 проб со вставками из бриллиантов, турмалина, корунда, берилла, топаза, эмали, аметиста, танзанита, цитрина, культивированного жемчуга, опала и лабрадорита».

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Среди украшений также были найдены ювелирные полуфабрикаты и сами драгоценные и полудрагоценные камни с сертификатами.

Контрабанду драгоценностей на 21 млн рублей пресекли шереметьевские таможенники Фото: Федеральная таможенная служба РФ

Женщины представились таможенникам родственницами и сказали, что обнаруженные камни являются просто «стекляшками» и не представляют ценности. Они заверили представителей таможенной службы, что не знали о необходимости декларировать украшения.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Женщинам грозит срок от 5 до 10 лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.