авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Россиянки пытались провезти в Таиланд контрабандные украшения на 21 миллион рублей

Фото: Moscow-Live / Flickr

По словам женщин, о необходимости декларировать «стекляшки» они не знали.

В Московском аэропорту Шереметьево у россиянок изъяли 504 предмета роскоши на 21 миллион рублей. Женщины, летевшие в Таиланд транзитом через Китай, пытались пронести ценный груз в ручной клади через зелёный коридор.

В сообщении Федеральной таможенной службы России говорится, что среди предметов были обнаружены кольца, серьги, подвески, браслеты со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней.

Экспертиза установила, что все украшения были новыми и изготовлены «из золота 585 и серебра 925 проб со вставками из бриллиантов, турмалина, корунда, берилла, топаза, эмали, аметиста, танзанита, цитрина, культивированного жемчуга, опала и лабрадорита».

Среди украшений также были найдены ювелирные полуфабрикаты и сами драгоценные и полудрагоценные камни с сертификатами.

Фото: Федеральная таможенная служба РФ
Фото: Федеральная таможенная служба РФ

Контрабанду драгоценностей на 21 млн рублей пресекли шереметьевские таможенники

Женщины представились таможенникам родственницами и сказали, что обнаруженные камни являются просто «стекляшками» и не представляют ценности. Они заверили представителей таможенной службы, что не знали о необходимости декларировать украшения.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Женщинам грозит срок от 5 до 10 лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024