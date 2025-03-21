Россиянки установили два мировых рекорда подо льдами Байкала

Ольга Маркина побила собственный рекорд Гиннесса, а Екатерина Некрасова установила новый.

В поселке Листвянка в Иркутской области подходит к концу леденящий душу (в прямом смысле слова) фестиваль фридайвинга «Под лед Байкала – 2025».

В ключевой день соревнований 17 марта россиянки установили сразу два мировых рекорда: Ольга Маркина нырнула на глубину 71 метр с задержкой дыхания в дисциплине CWTi (то есть ныряние в моноласте). Маркиной удалось побить собственный рекорд, установленный ей же в 2021 году, когда она достигла глубины в 63,8 метра.

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Второй для россиянок рекорд установила хрупкая на вид, но отчаянная Екатерина Некрасова. Девушка нырнула под лёд Байкала без гидрокостюма и проплыла в ластах 122 метра в длину, поставив абсолютный мировой рекорд, рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Температура воды в этот момент достигала +2°C. Предыдущий рекорд в этой дисциплине составил 102,7 метра.

Фестиваль фридайвинга проходит в Приангарье второй раз. В этом году в нем приняли участие 20 спортсменов из России, Хорватии и Турции. Хорошо себя во время соревнований показали и хорватские спортсмены: Санда Делия поставила рекорд в дисциплине FIMi (свободное погружение, подтягиваясь по тросу и без ласт), нырнув на глубину 55 метров. Среди мужчин в этой дисциплине добился рекорда Витомир Маричич – он погрузился на глубину 62 метра.