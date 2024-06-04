Russian Traveler получил награду Национальной туристической премии le’TO 2024 года

В Национальной туристической премии le’TO 2024 получили награды 20 федеральных и региональных СМИ. Среди них – и Russian Traveler. Издание признали победителем в номинации «Туризм: мастер впечатлений».

Национальную туристическую премию le’TO учредила Ассоциация туроператоров (АТОР). В этом году премия le’TO проводилась при поддержке RUSSPASS Журнала и Агентства по развитию и продвижению туризма (АРПТ). В рамках премии вручаются награды федеральным и региональным СМИ, активно и наиболее корректно освещающим туристическую тематику, а также пресс-службам туроператорских компаний, наиболее активно работающих в медиапространстве.

31 мая в Москве в пространстве Omega Rooftop состоялось награждение финалистов и победителей в различных номинациях премии.

Издание Russian Traveler (с большим отрывом по баллам) одержало победу в номинации «Туризм: мастер впечатлений», в которой оценивались лайфстайл издания, а также красочные и качественные публикации СМИ после пресс-туров. А финалистами в этой номинации стали издания «Комсомольская правда» и редакция сайта РИА Новости.

Анастасия Крутикова, редактор сайта Russian Traveler (справа), приз вручает заместитель генерального директора туроператора Anex Яна Муромова (cлева) Фото: Предоставлено АРПТ

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Среди других номинаций, в которых главной наградой стали хрустальные кубки и разнообразные призы от российских туроператоров, были, например, следующие: «Туризм: нестоличный взгляд» (за активное и глубокое освещение темы туризма и путешествий в не-московских СМИ), «Новости туризма: быстро и корректно» (награды вручались за оперативную новостную работу с предоставлением точной информации), «Моя Москва» (за работ о путешествиях и туризме в Москве). Также награды вручались за лучшие спецпроекты о туризме в России, интерес СМИ к турбизнесу, освещение тематики внутреннего туризма в масс-медиа и прочие заслуги в освещении темы туризма и путешествий.

Среди финалистов и победителей номинаций оказались такие издания, как «Интерфакс», «Известия», «Lenta.ru», «Аргументы и факты», «Фонтанка», «Москва 24» и другие.

Все финалисты и победители всех номинаций получили фирменные подарки от генерального партнера премии – туроператора FUN&SUN, пакеты бесплатного eSIM интернета за границей от партнера премии – компании Telwel, сертификаты на однодневные туры по Карелии от ведущего туроператора этого направления – компании «СканТур».