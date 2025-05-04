Русская кухня — самая популярная в стране

Как сообщают в федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» — интерес к русской кухне растет большими темпами.

За последний месяц было продано более 10 тысяч экземпляров кулинарных книг, при этом спрос на издания, посвященные русской кухне, вырос на 21% по сравнению с первым кварталом 2024 года.

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Итак, топ-5 продаж книг про русскую кухню:



1. Вильям-Август Похлебкин. «Русская кухня»

2. Е. Носкова. «Русская кухня. Большая книга рецептов»

3. Олег Ольхов. «Готовим по-русски. Рецепты. Традиции Наследие»

4. Оксана Путан. «Энциклопедия современной русской кухни подробные пошаговые рецепты»

5. Влад Пискунов. «Русская кухня. Главное за 500 лет Рецепты техники история»

Если же рассматривать рейтинг по кухням мира, то здесь русская кухня также занимает первое место, оставляя позади грузинскую, итальянскую, азиатскую и ближневосточную. В топ-5 самых популярных кулинарных книг за первый квартал 2025 года, вошли:

1. Юлия Евдокмиова.Петербург манящий: Старые тайны, уютные уголки, сладости из детства

2. Вильям-Август Похлебкин. Русская кухня

3. Сталик Ханкишиев. Казан, мангал и другие мужские удовольствия

4. И. Расстегаев. Грузинская кухня

5. Энциклопедия современной русской кухни