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Русский турист погиб после нападения акулы в Хургаде. Убийцу уже поймали

Фото: Kris-Mikael Krister / Flickr

Тигровая акула

Генеральное консульство России в Египте подтвердило инцидент.

8 июня в результате нападения акулы у пляжа Dream Beach погиб гражданин России, сообщает АТОР. Трагедия произошла около 14:30 по местному времени. Местные на лодке пытались помочь мужчине, но не сумели этого сделать. Девушка, плывшая рядом, смогла спастись.

По информации генконсульства, погибший был гражданином России. Некоторые источники сообщают, что погибший не был туристом, а проживал в Хургаде. У туроператоров в данный момент нет информации о том, что кто-либо из их клиентов погиб (а 95-98% российских туристов в Египте – именно клиенты туроператоров). По данным Telegram-канала Baza, погибший в Хургаде — молодой (23 года) уроженец Архангельской области. 

В связи с инцидентом Генконсульство в Хургаде просит туристов при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу.

Массового закрытия пляжей в Хургаде пока не произошло, но место на пляже Dream Beach, недалеко от которого произошло нападение акулы, оцеплено – людей в воду не пускают.

В соцсетях появились видео, на которых, предположительно, египетские спасатели поймали у берега тигровую акулу-убийцу. Спасатели опасаются, что на запах крови к берегу Dream Beach может приплыть еще больше хищных рыб.

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