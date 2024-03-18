авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (10)

Март – апрель

Russian Traveler №1(10) 2024
Мартовский турнир – голосуйте за фаворита!
Мартовский турнир – голосуйте за фаворита!

№ 1 (10)

Март – апрель

Russian Traveler №1(10) 2024
Мартовский турнир – голосуйте за фаворита!
Мартовский турнир – голосуйте за фаворита!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Рыбак поймал 80-летнего осетра: мужчину отправили в тюрьму

Фото: The Oregon Department of Fish and Wildlife

Суд также обязал рыболова выплатить крупный штраф.

В США рыболов, поймавший огромного осетра, был отправлен в тюрьму на 20 дней и приговорен к крупному штрафу. Инцидент произошел на берегу реки Колумбия, где рыбаки пожаловались полиции на трех нарушителей, которые ловили осетров с лодки, не отпуская их на волю после регистрации.

Полицейские два дня следили за браконьерами, а затем проверили их лодку, в которой нашли крупного белого осетра и еще четыре живые рыбы на лесках, привязанных к бортам. Одна из рыб оказалась 80-летним осетром длиной более двух метров. Хулио Дюран, один из браконьеров, провел 20 дней за решеткой и согласился возместить нанесенный ущерб, оцененный в пять тысяч долларов (около 460 тысяч рублей). Его спутники получили более легкие наказания.

Ранее сообщалось, что британский рыболов Энди Хакетт выловил 30-килограммовую золотую рыбку (Carassius auratus) на озерах Блюуотер в провинции Шампань во Франции.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024